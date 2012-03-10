В каком году будет конец света. Календарь концов света

В сети Интернет появилось расписание «концов света» на ближайшие годы. Для начала
немного истории
Существовали вполне конкретные ожидания, связанные с 1037 годом. Как известно, в Европе внимание верующих было сосредоточено на 1000 годе, и ненаступление Конца Света вызвало серьёзные изменения в жизни людей. На Руси к 1000 году христианское самосознание ещё не сформировалось в должной степени, это произошло несколько позже. Кроме того, на Руси использовали другую систему счисления. Появилась теория, объясняющая, почему Конец Света в 1000 году не наступил. Согласно популярному в то время апокрифическому писанию «Откровения Мефодия Патарского», тысячу лет надо было считать не от рождения Христа, а от его смерти. Кроме этого было известно, что после воскресения Иисус спустился в ад, где вёл битву с дьяволом, в результате чего связал его на тысячу лет и освободил грешников. То есть Антихрист должен был вырваться из оков в 1033 году; в течение трёх с половиной лет должно было продолжаться его царство. К 1037 году ожидалось Второе Пришествие.
Именно к этому времени оказывается приуроченной постройка в Киеве Золотых ворот и Софийского собора по образу константинопольской Софии, а также монастырей святого Георгия и святой Ирины (крестильные имена Ярослава и Ингигерды). Именно тогда же, судя по всему, создаётся «Древнейший летописный свод». Функции летописей в таком случае состояла в письменном «отчёте о проделанной работе» перед Господом (что естественно, если вспомнить, какое отношение существовало в ту пору к написанному слову, особенно если учесть, что летописи были доступны лишь верховным правителям).
Что интересно, соответствующим знаком могли посчитать и смерть тьмутараканского князя Мстислава Владимировича в 1036 году, в результате чего вся Русь сосредоточилась под единым правлением Ярослава. Впрочем, расчётных шкал было несколько, но их совпадение вызывало полную уверенность в грядущем. Существовало предсказание, что Конец Света наступит, когда Пасха придётся на праздник Благовещения (25 марта). Так вот, в 1038 году Пасха выпала на Великую субботу, что было почти точным попаданием. Именно в этот день митрополит Иларион прочитал своё знаменитое послание — «Слово о Законе и Благодати», в котором утверждал, что для спасения достаточно простого крещения и соблюдения ритуала. И только спустя несколько десятилетий, когда стало окончательно ясно, что Конец Света откладывается, появилась идея о том, что этого недостаточно и, помимо обрядовой стороны, необходимо ещё и соответственное поведение — этика. В ХV веке эти понятия разграничатся под широко известной, но мало понимаемой сегодня терминологической парой «вера и правда».
На 1492 год был назначен очередной «конец света». Пасхалия была рассчитана только до этого года, о чём в конце делалась приписка: «Сие лето на конце явися, в оньже чаем всемирное торжество пришествие Твое». Считалось, что это 7000 год от Сотворения, а 7000 лет — это срок существования мира. В этот год Христофором Колумбом была открыта Америка. В 1491 году многие не засеяли свои поля, из-за чего наступил голод. Виновниками несостоявшегося «светопреставления» были объявлены «жидовствующие», которые с самого начала отнеслись к этой дате скептически. Далее сакральными датами были 7007, 7070 и 7077 годы от С. М. (с последними двумя датами фактически совпадает опричнина), а также — 1666 г. от Р. Х., к которому, судя по всему, были приурочены преобразования Никона и Раскол. С тех пор православные подобными расчётами не занимаются, а Пасхалия по решению Московского церковного собора была продлена новгородскими учёными, во избежание соблазнов, на 1000 лет вперёд — до 2492 года.
Основателями различных сект часто делались «предсказания» о якобы близком конце света. Сторонники реагировали адекватно такому известию:
1900 — конец света согласно учению секты «Красная Смерть» в России, около сотни членов которой совершили самосожжение
1967 — конец света в результате ядерной войны согласно учению датской секты Церковь Ортон Дана Андерса Йенсена, соорудившим убежище, подземный бункер
1980 — конец света в результате ядерной войны согласно бахаистской секте Леланда Дженсена и Чарльза Гейнза, соорудившим убежища в горах США
1993 — день конца света, в преддверии которого последователи украино-российской секты «Белое Братство» Марины Цвигун, объявившей себя Марией Дэви Христос, должны были совершить самосожжение.
1995 затем 2000 — переносившиеся дни конца света согласно учению секты «Движение за возрождение десяти заповедей» Кредонии Мверинда в Уганде, несколько сотен членов которой были убиты в акте самопожертвования.
1999 — конец света согласно японской секте Аум Синрикё
2008 — конец света, в ожидании которого последователи секты Петра Кузнецова заперлись в пещере в Пензенской области. Еще в 2008 обещался астероид диаметром более 800 метров. С последствиями нас знакомил Голливуд в «Армагеддоне» и другие в армагеддоно-подобных фильмах.
2009 — исходя из раcшифровок центурий Нострадамуса Питером Лори, в этом году должен был наступить Армагеддон. Библейский, а не тот, где Брюс Уиллис.
Но раз с этими что-то не срослось, всегда можно выбрать понравившийся конец света из следующего списка, гарантирующего концы света на любой вкус ежегодно до 2020 года включительно.
Календарь концов света
2010 — закончится нефть, и мир поглотит война за ресурсы. Еще обещают, что Земля отвернется от Солнца. Но это будет временный «конец света», что должно радовать.
2011 — конец календарного цикла Майя. Достаточно известный «конец света», возможно, состоится столкновение с астероидом 2005 YU55.
2012 — очень долгожданный «конец света». Здесь целый букет — время пятого Солнца, сама солнечная система станет каким-то боком к галактической оси, нарушатся все космические циклы, изменение полюсов и т.д. Дети индиго советуют подготовиться, у 0,5% населения есть шанс выжить.
2013 — Рагнарок, он же «судный день». День начала и конца! Гиперпространственный переход в четвертое измерение. Для смертных это будет смерть, а для богов — рождение. Видимо, это конец света по-буддийски. Согласно буддизму, конец света ознаменован завершением цикла Большой Кальпы (Маха-кальпы), когда начинают разрушаться все нижние миры, включая мир людей. Незатронутыми остаются только миры высочайших богов — брахм. Затем через огромный промежуток времени вселенная начинает развёртываться вновь. Один цикл развёртывания-свёртывания вселенной именуется Большой (Маха) Кальпой.
2014 — астрофизики говорят, что к нашей солнечной системе доберется облако космической пыли, которая сметает все на своем пути. Мир покроется пылью забвения…
2015 — конец какого-то 9576-годичного цикла, который приводит к гибели цивилизации.
2016 — Джеймс Хансен, исследователь климатического состояния на Земле, утверждает, что в этом году растают ледники, и большая часть суши будет затоплена. Не армагеддон — так потоп.
2017 — «конец света» по теории иерархических катастроф.
2018 — Ядерная война от того же Нострадамуса.
2019 — Банальное столкновение с астероидом 2002 NT7.
2020 — Исаак Ньютон, исходя из предсказаний Иоанна Богослова, рассчитал, что конец света будет именно в этом год.
Так когда же наступит конец света? Можете выбрать себе любую дату из списка, или довериться ученым, которые обещают нашей планете еще 4 миллиарда лет безбедного существования. Хотя, с другой стороны, планета-то без человечества вполне обойдется, а вот человечество без планеты…
Ну а пока мир не скатился в тар-тарары, нужно радоваться жизни, работать, отдыхать и путешествовать. Если работа, или повод развлечься приведут вас в Петербург, не помешает знание, где найти дешевые гостиницы Питера
13 thoughts on “В каком году будет конец света. Календарь концов света”
Послушайте,в библии написано что ТОЛЬКО БОГ ЗНАЕТ КОГДА БУДЕТ ОН,Бог это не Исус а бог его отец ну я решила перечитать библию там говорилось что у Исуса спрашивали его ученики когда-же будет конец света,он же ответил что спросит у отца, ну он спросил он ему НЕ сказал.ТОЛЬКО БОГ ЗНАЕТ КОГДА БУДЕТ КОНЕЦ СВЕТА,не спустился же он с небес и сказал нам,это просто какой-то человек спал проснулся и сказал воо новая идея надо за интриговать людей написал это в газете потом разошлось по интернету люди начали верить и бояться не чего не будет.БОГ САМ ЗНАЕТ!Бог создал землю не для того чтобы мы умерали…Зачем же будет олимпиада в 2014 г? чемпионат по футболу в 2018 году?Зачем это?Еслиб все верили то уже щас можно ложиться в гроб!Зачем ждать?Так что не бойтесь.
Спасибо, теперь я не буду ложится спать в памперсах ; )
Полина, я не согласен с природными и физическими явлениями это в руках БОГА но мир погубит ядерная война сейчас уже 2012 год все сверх державы кроме Китая готовятся к войне включая Иран у США и России армия что надо а у них кажется будет проблемы они с Китаем конфликтуют поэтому они выпустят ядерные ракеты у них не будет выбора разве что сдаваться они арабы и пойдут до конца либо с победой либо без. Что касается Китая они подождут пока Иран падёт а потом Россия с США добьют друг друга как смогут а потом уже и Китай на всех налетит с их то армией. И Япония будет вынуждена выбрать на чьей стороне воевать а они сильная страна и вооружение у них самое современное так что конец света будет либо до 2020 либо начнуться международно-военные конфликты и тогда только всех добьют
Какой фееричный бред! А знаки препинания придумали, конечно, зануды. Илья, что принимаешь? Это явно не трава.
все это просто гон . раньше не было ни интернета .ни телека никто и не боялся
О да, Леля! Все современные суеверия имеют корнями телевизор, а не темные века. Маги, колдуны, звездочеты, толкователи — все суть продукты века 21. Максимум 20. И ведьм в свое время сжигали ради потехи, а не из-за страха перед непознанным.
С точки зрения ученых пока солнце не погаснет, а это будет еще не скоро! А вообще он уже наступил, постоянные природные катаклизмы, войны, вон яркий тому пример метеорит в Челябинске. В США, так это вообще эпицентр конца света. У них то потоп, то ураган, то землетрясение. И все сценарии конца света исключительно разворачиваются в США, как будто остального мира нет.В общем суть в том что нужно поменьше об этом думать, мы притягиваем своими мыслями негатив, из этого и исходит все то что нас окружает…Прекращайте смотреть и слушать всякую ересь, или по крайней мере воспринимайте это как очередной сценарий чьей то больной фантазии.
Никто ваш комментарий не удалял. Просто здесь в связи с кучей спама премодерация. Комментарий появляется после одобрения администрацией.
Насчет «мы притягиваем своими мыслями негатив, из этого и исходит все то что нас окружает… Прекращайте смотреть и слушать всякую ересь» — ну так не притягивайте, не смотрите по сторонам, считайте, что метеорит на Челябинск не падал, что если вы будете переходить дорогу, не глядя по сторонам, зато на позитиве, вас не собьет пьяный мажор. Раз уж мысль материальна — создайте вообще для себя идеальный мир, а обсуждения проблем оставьте тем, кто не является сторонником поп-психологии, кто не считает, что если отворачиваться от проблем, то их и не будет.
Всё это полный бред.Уже 2014 год и где был конец света в 2012 или 2013.
Так когда будет конец света??
наверно будет у 2029 году ваня. до 2036. вот я так надеюсь. а я и так доживу. я обосрался на видео что там конец света будет 2029. а потом через пять минут я увидел что там написано 1 апр. 2016 года — о 1. 1 апреля — день юмора. о 2. 2016 год как они выяснили что будет конец света в 2029 году? понятно??
кароче конец света будет через 10 квинтиллионов лет. так что вы будете жить и жить до конца жизни. вам теперь не стоит переживать. конец света будет через ……………………………………………………………… лет. лучше не думайте об этом и не будет такого. а если будете думать то произойдет такая ситуация. не переживайте вы все.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Братья и Сестры!
Скоро наступит — Судный День*!
Когда вострубит последний Ангел Апокалипсиса — Земля перевернется!
В это время магнитное поле Земли потеряет свою силу до такой степени, что солнечный ветер беспрепятственно достигнет поверхности нашей Планеты, превращая в пепел все живое на своем пути!
Спасутся только избранные, те, кто покинет Землю до Судного Дня!
Для них будет создан в России, на территории между Уралом и Байкалом, — Ноев Ковчег!
Во время проведения спасательной операции, большая часть космических кораблей внеземных цивилизаций будут направлены именно — сюда, на территорию Ноева Ковчега: где собираются люди со Светлой Душой; где будут созданы духовно развитые общины; где больше не будет мирской и духовной тирании; где все люди будут жить в гармонии и единении с Природой и Вселенной; где все люди будут Братьями и Сестрами, и жить по Вселенским Законам Любви, как учит нас наш Брат — Иисус Христос**!
Братья и Сестры!
Поверьте мне сейчас, ибо потом будет уже поздно!
Ваш Брат — Рамиль Азнаев, Белый Волк.
10 сентября 2017 года
* 1 декабря 2021 года.
** «Книга Иисуса», контактер — Бен Куллен.
БРАТСТВО НОЕВА КОВЧЕГА