В каком году будет конец света. Календарь концов света

В сети Интернет появилось расписание «концов света» на ближайшие годы. Для начала

немного истории

Существовали вполне конкретные ожидания, связанные с 1037 годом. Как известно, в Европе внимание верующих было сосредоточено на 1000 годе, и ненаступление Конца Света вызвало серьёзные изменения в жизни людей. На Руси к 1000 году христианское самосознание ещё не сформировалось в должной степени, это произошло несколько позже. Кроме того, на Руси использовали другую систему счисления. Появилась теория, объясняющая, почему Конец Света в 1000 году не наступил. Согласно популярному в то время апокрифическому писанию «Откровения Мефодия Патарского», тысячу лет надо было считать не от рождения Христа, а от его смерти. Кроме этого было известно, что после воскресения Иисус спустился в ад, где вёл битву с дьяволом, в результате чего связал его на тысячу лет и освободил грешников. То есть Антихрист должен был вырваться из оков в 1033 году; в течение трёх с половиной лет должно было продолжаться его царство. К 1037 году ожидалось Второе Пришествие.

Именно к этому времени оказывается приуроченной постройка в Киеве Золотых ворот и Софийского собора по образу константинопольской Софии, а также монастырей святого Георгия и святой Ирины (крестильные имена Ярослава и Ингигерды). Именно тогда же, судя по всему, создаётся «Древнейший летописный свод». Функции летописей в таком случае состояла в письменном «отчёте о проделанной работе» перед Господом (что естественно, если вспомнить, какое отношение существовало в ту пору к написанному слову, особенно если учесть, что летописи были доступны лишь верховным правителям).

Что интересно, соответствующим знаком могли посчитать и смерть тьмутараканского князя Мстислава Владимировича в 1036 году, в результате чего вся Русь сосредоточилась под единым правлением Ярослава. Впрочем, расчётных шкал было несколько, но их совпадение вызывало полную уверенность в грядущем. Существовало предсказание, что Конец Света наступит, когда Пасха придётся на праздник Благовещения (25 марта). Так вот, в 1038 году Пасха выпала на Великую субботу, что было почти точным попаданием. Именно в этот день митрополит Иларион прочитал своё знаменитое послание — «Слово о Законе и Благодати», в котором утверждал, что для спасения достаточно простого крещения и соблюдения ритуала. И только спустя несколько десятилетий, когда стало окончательно ясно, что Конец Света откладывается, появилась идея о том, что этого недостаточно и, помимо обрядовой стороны, необходимо ещё и соответственное поведение — этика. В ХV веке эти понятия разграничатся под широко известной, но мало понимаемой сегодня терминологической парой «вера и правда».

На 1492 год был назначен очередной «конец света». Пасхалия была рассчитана только до этого года, о чём в конце делалась приписка: «Сие лето на конце явися, в оньже чаем всемирное торжество пришествие Твое». Считалось, что это 7000 год от Сотворения, а 7000 лет — это срок существования мира. В этот год Христофором Колумбом была открыта Америка. В 1491 году многие не засеяли свои поля, из-за чего наступил голод. Виновниками несостоявшегося «светопреставления» были объявлены «жидовствующие», которые с самого начала отнеслись к этой дате скептически. Далее сакральными датами были 7007, 7070 и 7077 годы от С. М. (с последними двумя датами фактически совпадает опричнина), а также — 1666 г. от Р. Х., к которому, судя по всему, были приурочены преобразования Никона и Раскол. С тех пор православные подобными расчётами не занимаются, а Пасхалия по решению Московского церковного собора была продлена новгородскими учёными, во избежание соблазнов, на 1000 лет вперёд — до 2492 года.

Основателями различных сект часто делались «предсказания» о якобы близком конце света. Сторонники реагировали адекватно такому известию:

1900 — конец света согласно учению секты «Красная Смерть» в России, около сотни членов которой совершили самосожжение

1967 — конец света в результате ядерной войны согласно учению датской секты Церковь Ортон Дана Андерса Йенсена, соорудившим убежище, подземный бункер

1980 — конец света в результате ядерной войны согласно бахаистской секте Леланда Дженсена и Чарльза Гейнза, соорудившим убежища в горах США

1993 — день конца света, в преддверии которого последователи украино-российской секты «Белое Братство» Марины Цвигун, объявившей себя Марией Дэви Христос, должны были совершить самосожжение.

1995 затем 2000 — переносившиеся дни конца света согласно учению секты «Движение за возрождение десяти заповедей» Кредонии Мверинда в Уганде, несколько сотен членов которой были убиты в акте самопожертвования.

1999 — конец света согласно японской секте Аум Синрикё

2008 — конец света, в ожидании которого последователи секты Петра Кузнецова заперлись в пещере в Пензенской области. Еще в 2008 обещался астероид диаметром более 800 метров. С последствиями нас знакомил Голливуд в «Армагеддоне» и другие в армагеддоно-подобных фильмах.

2009 — исходя из раcшифровок центурий Нострадамуса Питером Лори, в этом году должен был наступить Армагеддон. Библейский, а не тот, где Брюс Уиллис.