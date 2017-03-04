Самые загадочные объекты древних строителей. Часть 3

И напоследок узнаем еще о нескольких объектах, тайны которых покрыты песком времени и не подвластны самым именитым умам современного человечества.

Делийская колонна, Индия

Сооружение представляет собой железную колонну, весящую более 6 тонн и имеющую высоту более 7 метров. Объект является частью архитектурного комплекса Кутб-Минар в Нью-Дели. Эту штуковину отлили в 415 году в честь царя Чандрагупты II. Пока вроде бы никаких тайн. Но по непонятным причинам колонна, которая почти на 100 % состоит из железа, практически не подвержена коррозии. Ученые стараются объяснить это чудо научно, мол, особое мастерство создателей, отменные технологии кузнечного дела, сухой воздух, специфические климатические условия района. Уфологии же уверены, что без вмешательства внеземного разума тут не обойтись. Истина до сих пор не ясна.

Обсерватория Набты, Сахара

В бескрайних песках Сахары неподалеку от высохшего озера располагается самый старый археологический памятник на нашей планете. Эта обсерватория старше знаменитого Стоунхенджа как минимум на 1000 лет. Расположение мегалитов таково, что по ним можно определить день летнего солнцестояния. Археологи полагают, что люди тут обитали сезонно — им нужно было знать, когда в озере будет вода, а каменный календарь им в этом помогал.

Антикитерский механизм, Греция

Это сложное механическое устройство со стрелками, циферблатами и шестеренками было найдено в начале прошлого века на затонувшем судне, следовавшем из Родоса. В ходе многочисленных исследований и реконструкций ученые догадались, что прибор, датировавшийся 100 годов до н.э., служил астрономическим целям – позволял отслеживать передвижение небесных тел и производить весьма сложные вычисления.

Плиты Баальбека, Ливан

От римского храмового комплекса, созданного в 1-2 вв. н.э., остались одни развалины. Как выяснилось при раскопках в Ливане, создатели возводили свое святилище не на пустом месте. В основании этого храма лежат еще более древние плиты, весящие под 300 тонн. В качестве западной подпорной стенки служит ряд «трилитонов» — тройки блоков из известняка 4 м в высоту и 19 м в длину, весящих порядка 800 тонн каждый. Известно, что римская техника того времени просто была не в состоянии поднимать такой вес. Еще один подобный блок валяется неподалеку отдельно. Не донесли, видимо.

Гёбекли-Тепе, Турция

Это одна из интересностей, которую можно посмотреть в Турции, когда наскучит обыкновенное валяние на пляже. Комплекс располагается на Армянском нагорье и считается одним из самых крупнейших и древнейших сооружений в мире. Ориентировочно период его создания – 10-9 тысячелетия до н.э В то время наши предки только и делали, что занимались самыми примитивными занятиями — собирательством и охотой. Так кто же воздвигнул эти круги из огромных стрел с изображениями животных?