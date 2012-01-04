Путешественники во времени

Об этот снимок сломано уже немало копий. Одних он утверждает в мысли о возможности перемещения во времени, другие не видят в нем ничего сверхъестественного, третьи не знают, что и думать.

Это фото с церемонии открытия моста South Fork Bridge после реконструкции из-за наводнения. Канада, 1940 – 1941 г. Фотография эта выложена и на сайте Bralorne Pioneer Museum, что практически исключает вероятность цифровой подделки.

Оригинал снимка, ставшего чуть ли не самым тиражируемым в мире, выложен на сайте музея как экспонат виртуальной выставки Their Past Lives Here («Их прошлое живет здесь»). Что изображено? Событие предположительно 1941 года — открытие провинциального моста (South Fork Bridge), который был построен взамен смытого наводнением. Среди прочих собравшихся стоит молодой человек. Собственно, он и привлек внимание интернет-сообщества. Своим необычным видом. Оно, сообщество, не все, конечно, но большинство, решило, что этот парень явно не из того времени, в котором пребывают окружающие. А из будущего. И выдают его стрижка, майка с напечатанной эмблемой, свитер модного покроя, портативная фотокамера и солнечные очки модели XXI века. Мол, такого прикида 70 лет назад в Канаде точно не было.

Для пущего правдоподобия газеты печатали даже портреты «миллионера из будущего».

Снимок осмотрели эксперты. Подвергли компьютерному анализу, который посредством сравнения фона и подозрительного объекта позволяет выявить, применялся ли фотошоп. Следов «впечатывания» не обнаружили. То есть «инородное тело» подлинное. И этот самый

молодой человек действительно находился среди толпы в момент съемки. Что, по мнению энтузиастов, свидетельствует лишь об одном: путешествия во времени возможны. А это воодушевляет.

Пока одни рассуждали, на какой машине времени приехал гость, из какого приблизительно года и, главное, зачем, другие выражали сомнение. Недоверчивые скептики начали рассматривать молодого человека в лупу, пытаясь все-таки отыскать признаки соответствия 1940 году.

Фотоаппарат? Фирма «Кодак», к примеру, уже выпускала тогда достаточно портативные модели — складные, у которых объектив выдвигался гармошкой. Похоже, что в руках у «путешественника» нечто подобное. Но что конкретно, не разглядеть.

Свитер могла связать мама или бабушка. В то время многие вязали. Оценить покрой — насколько он действительно современен — опять же трудно. Весь силуэт не виден.

Солнечные очки… Конечно, мужчины 70 лет назад их почти не носили. А если и носили, то не такие. Посмотрите на остальную толпу — больше ни одного человека в темных очках.

Но сама модель… У «подозреваемого» очки с кожаными накладками на дужках — с треугольными

элементами, прикрывающими глаза от ветра и боковых лучей. Специалисты уверяют, что подобные конструкции уже были в конце 30-х годов прошлого века у альпинистов. Кстати, они — альпинисты — и вязаные свитера уважали.

Непреодолимую трудность вызвала майка — явно хлопковая и с напечатанной эмблемой. Аналогов в то время не обнаружено. Были лишь свитера, опять же вязаные и с пришитыми эмблемами.

Итог: из тех, кто видел таинственный снимок и откликнулся на форумах, примерно 60 процентов полагают, что парень — из будущего. Около 20 процентов не видят в нем ничего сверхъестественного. Хотя и признают, что подозреваемый выглядит чудаком. Остальные не знают, что и полагать.

Есть и такие, что попытались копнуть глубже, утверждая, что это запутанная многоуровневая мистификация, распутать которую им пока, увы, не получилось, здесь подробно на аглийском.

Парень на самом деле может и не быть путешественником во времени, все его «атрибуты», на первый взгляд однозначно вырывающие его из начала сороковых годов, могли быть доступны

в то время. Но его положение на фотографии косвенно указывает на подделку, которая была очень круто замаскирована технически, но прокалывалась по достаточно простым и наглядным композиционным параметрам. Главный «прокол» — это масштаб в перспективе. По размерам своей головы относительно других парень должен был либо быть великаном, либо стоять намного ближе к камере.

Таким образом, картинка оставляет несколько не отвеченных вопросов. Зачем туристу из будущего открытие какого-то моста в канадской глуши? Каким образом поддельная фотография попала в музей?

Зачем дорисовывать на фотографии парня, который на первый взгляд не принадлежит к текущей эпохе, но если приглядеться — вполне принадлежит?

Если учитывать логику путешествий во времени, можно сложить множество очень простых и логичных гипотез. Например: реальный путешественник из будущего попадает в прошлое на открытие моста, на котором произойдет что-то судьбоносное и предотвращает это событие (поэтому теперь для нас это было просто открытие моста), при этом он неосторожно попадает на фотографию. Другой путешественник похищает эту фотографию, что приводит к парадоксу и каким-то совсем неправильным последствиям и тогда третий путешественник подкидывает сфабрикованную фотку, на которой наш агент из будущего максимально «подогнан» под текущую моду, а так как он все равно выделяется из толпы — немного нарушена перспектива, чтобы породить легко опровержимые теории о путешествиях во времени и отвести подозрения. Так как фотку подкинули в тех же сороковых, естественно она является подлинной и попадает в музей.

Конечно же, при этом наплодилась куча параллельных вселенных и, возможно бравые time travelers продолжают заметать следы с переменным успехом.

И вот очередная находка: во времена Чаплина дама делает нечто, что можно назвать разговором по мобильному телефону. Как в документальные киносъемки 1928 года могла попасть в кадр женщина, говорящая по мобильному телефону? Или что это, если не мобильный телефон?

Пленка вошла в качестве бонуса к коллекционному изданию ретро-фильма Чарли Чаплина «Цирк». Кинокадры сняты на премьере фильма «Цирк» около знаменитого китайского Театра Манна в Лос-Анджелесе проходит странная дама, которая держит около уха какое-то устройство, при этом она оживленно жестикулирует, улыбается и говорит точно так, как ведет себя современный человек при разговоре по мобильному телефону.

Обнаруживший кадры режиссер-документалист Джордж Кларк говорит, что изучал их в течение года.

«Моя теория проста — путешественница во времени разговаривает по мобильному телефону. Если у вас есть другие версии, то поделитесь с ними», — говорит Кларк.

Какие идеи?