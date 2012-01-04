Путешественники во времени

Об этот снимок сломано уже немало копий. Одних он утверждает в мысли о возможности перемещения во времени, другие не видят в нем ничего сверхъестественного, третьи не знают, что и думать.
Это фото с церемонии открытия моста South Fork Bridge после реконструкции из-за наводнения. Канада, 1940 – 1941 г. Фотография эта выложена и на сайте Bralorne Pioneer Museum, что практически исключает вероятность цифровой подделки.
Оригинал снимка, ставшего чуть ли не самым тиражируемым в мире, выложен на сайте музея как экспонат виртуальной выставки Their Past Lives Here («Их прошлое живет здесь»). Что изображено? Событие предположительно 1941 года — открытие провинциального моста (South Fork Bridge), который был построен взамен смытого наводнением. Среди прочих собравшихся стоит молодой человек. Собственно, он и привлек внимание интернет-сообщества. Своим необычным видом. Оно, сообщество, не все, конечно, но большинство, решило, что этот парень явно не из того времени, в котором пребывают окружающие. А из будущего. И выдают его стрижка, майка с напечатанной эмблемой, свитер модного покроя, портативная фотокамера и солнечные очки модели XXI века. Мол, такого прикида 70 лет назад в Канаде точно не было.
Для пущего правдоподобия газеты печатали даже портреты «миллионера из будущего».
Снимок осмотрели эксперты. Подвергли компьютерному анализу, который посредством сравнения фона и подозрительного объекта позволяет выявить, применялся ли фотошоп. Следов «впечатывания» не обнаружили. То есть «инородное тело» подлинное. И этот самый
молодой человек действительно находился среди толпы в момент съемки. Что, по мнению энтузиастов, свидетельствует лишь об одном: путешествия во времени возможны. А это воодушевляет.
Пока одни рассуждали, на какой машине времени приехал гость, из какого приблизительно года и, главное, зачем, другие выражали сомнение. Недоверчивые скептики начали рассматривать молодого человека в лупу, пытаясь все-таки отыскать признаки соответствия 1940 году.
Фотоаппарат? Фирма «Кодак», к примеру, уже выпускала тогда достаточно портативные модели — складные, у которых объектив выдвигался гармошкой. Похоже, что в руках у «путешественника» нечто подобное. Но что конкретно, не разглядеть.
Свитер могла связать мама или бабушка. В то время многие вязали. Оценить покрой — насколько он действительно современен — опять же трудно. Весь силуэт не виден.
Солнечные очки… Конечно, мужчины 70 лет назад их почти не носили. А если и носили, то не такие. Посмотрите на остальную толпу — больше ни одного человека в темных очках.
Но сама модель… У «подозреваемого» очки с кожаными накладками на дужках — с треугольными
элементами, прикрывающими глаза от ветра и боковых лучей. Специалисты уверяют, что подобные конструкции уже были в конце 30-х годов прошлого века у альпинистов. Кстати, они — альпинисты — и вязаные свитера уважали.
Непреодолимую трудность вызвала майка — явно хлопковая и с напечатанной эмблемой. Аналогов в то время не обнаружено. Были лишь свитера, опять же вязаные и с пришитыми эмблемами.
Итог: из тех, кто видел таинственный снимок и откликнулся на форумах, примерно 60 процентов полагают, что парень — из будущего. Около 20 процентов не видят в нем ничего сверхъестественного. Хотя и признают, что подозреваемый выглядит чудаком. Остальные не знают, что и полагать.
Есть и такие, что попытались копнуть глубже, утверждая, что это запутанная многоуровневая мистификация, распутать которую им пока, увы, не получилось, здесь подробно на аглийском.
Парень на самом деле может и не быть путешественником во времени, все его «атрибуты», на первый взгляд однозначно вырывающие его из начала сороковых годов, могли быть доступны
в то время. Но его положение на фотографии косвенно указывает на подделку, которая была очень круто замаскирована технически, но прокалывалась по достаточно простым и наглядным композиционным параметрам. Главный «прокол» — это масштаб в перспективе. По размерам своей головы относительно других парень должен был либо быть великаном, либо стоять намного ближе к камере.
Таким образом, картинка оставляет несколько не отвеченных вопросов. Зачем туристу из будущего открытие какого-то моста в канадской глуши? Каким образом поддельная фотография попала в музей?
Зачем дорисовывать на фотографии парня, который на первый взгляд не принадлежит к текущей эпохе, но если приглядеться — вполне принадлежит?
Если учитывать логику путешествий во времени, можно сложить множество очень простых и логичных гипотез. Например: реальный путешественник из будущего попадает в прошлое на открытие моста, на котором произойдет что-то судьбоносное и предотвращает это событие (поэтому теперь для нас это было просто открытие моста), при этом он неосторожно попадает на фотографию. Другой путешественник похищает эту фотографию, что приводит к парадоксу и каким-то совсем неправильным последствиям и тогда третий путешественник подкидывает сфабрикованную фотку, на которой наш агент из будущего максимально «подогнан» под текущую моду, а так как он все равно выделяется из толпы — немного нарушена перспектива, чтобы породить легко опровержимые теории о путешествиях во времени и отвести подозрения. Так как фотку подкинули в тех же сороковых, естественно она является подлинной и попадает в музей.
Конечно же, при этом наплодилась куча параллельных вселенных и, возможно бравые time travelers продолжают заметать следы с переменным успехом.
И вот очередная находка: во времена Чаплина дама делает нечто, что можно назвать разговором по мобильному телефону. Как в документальные киносъемки 1928 года могла попасть в кадр женщина, говорящая по мобильному телефону? Или что это, если не мобильный телефон?
Пленка вошла в качестве бонуса к коллекционному изданию ретро-фильма Чарли Чаплина «Цирк». Кинокадры сняты на премьере фильма «Цирк» около знаменитого китайского Театра Манна в Лос-Анджелесе проходит странная дама, которая держит около уха какое-то устройство, при этом она оживленно жестикулирует, улыбается и говорит точно так, как ведет себя современный человек при разговоре по мобильному телефону.
Обнаруживший кадры режиссер-документалист Джордж Кларк говорит, что изучал их в течение года.
«Моя теория проста — путешественница во времени разговаривает по мобильному телефону. Если у вас есть другие версии, то поделитесь с ними», — говорит Кларк.
Какие идеи?
17 thoughts on “Путешественники во времени”
Радиотелефон? Вроде тогда уже были.
Реформы образования налицо. Люди не только владеют знаниями, но и умеют пользоваться поисковыми системами. Конечно, и радиотелефоны во времена Чаплина были, и цветные телевизоры, и спутники летали.
вышек сотовой связи не было в то время.да и с кем она могла говорить.сцена задуманная сценаристом
Про фото с парнем в свитере
ну так то парень за машиной (самый левый в кадре) тоже в солнечных очках стоит. И что это мужик в галстуке (на первом плане) держит в руках?? А невысокая женщина с темными кудрями явно что-то спалила…
Всё выдает его размеры — по сравнению с рядом стоящими , особенно голова !
ага, во времена Чарли Чаплина не только «радиотелефоны» были, а ещё и компьютеры, кпк, тачпады, лазерные мечи и дройды….:D
Обращаюсь к :RR;PSIFACTOR;МАРЬЯМ Какие же вы долбоклюи…Из себя умных корчите,а пишите такооой бред! А теперь мё мнение.Теория про 3-ёх путешественников во времени не просто притянута зауши,а рождена в голове у наркомана-шизофреника с параноидальными завихренями.Вы только задумайтесь.Вы-путеш. во времени.Собираетесь в 1940 год.Что вы бля оденете???Одежду современного стиля или подберёте что-то вписывающееся в то время?Теперь про его…гаджеты))) Вы бы стали держать их навиду?!! Любой дибил,даже я =) ,знает что в то время народ очень неспокойный был(скажем так).Сказали бы:»демон бл..!» и линчевали бы нафик!А уж путеш во времени должен был всё продумать. Как-то так…
А на видео мобила? Вы точно долбики…Это либо радио,либо это шутка такая.Типа это было невозможно(разговаривать по трубке без проводов).А вообще,посмотрите фильм сначала,а потом уж стройте из себя мощных теоретиков.Почему же не смотрю я?-спросите вы) Потому что я лишь ответил на ваши коменты.Сам сразу не стал бы горячку пороть как вы. РЕБЯТА,УМНЕЙТЕ УЖЕ))) Извиняюсь,конечно,за … Но вы просто фигню пишете. Правда, я тоже… =ъ
Нужно обратить внимание на то, как удерживается какой-то предмет рукой…, и сравнить, как наши современники держат около уха сот. тел. На средство связи это не похоже, — это как стереотипное мышление: «человек сидит на дереве», большинство людей представляют стоящие дерево, а не спиленное или еще какое-нибудь. С типом на снимке — очень странно??! Не на церемонию открытия моста смотрели бы присутствующие люди того времени (1941 год), а на этого человека, не так выглядящего как остальные и тыкали в него пальцами. Скорей всего менталитет тех людей и страны мог способствовать перемещению этого индивидуума в полицейский участок, не говоря о техники которая в его руках! Много нестыковок, если и есть путешественники во времени то как у Пола Андерсона в «Патруле времени». Кстати не сочтите за рекламу!
http://magov.net/blog/4372.html — здесь много ответов
Ну если уж заговорили на ету тему,то ета фотка просто напичкана ними,я насчитал 3их.1й с фотоапаратом и в очках,2я стоит возле машини,и 3й в верхнем левом углу,ещо один чудик!!!,которий также одет не по тогдашней моде,ну што удачи в обьяснениях.
А,гляньте хто стоит зади человека в свитере,они идентични,а может ето люди в черном?
а,што если допусти ето правда на щет «доисторического фотошопа»,а што если ето било зделано штоби дать про себя знать,што он бил здесь,такомуже потерявшемуся путешественику как и он .причини могут бить разние,но оставим ето на совести експертов.Сами подумайте,для чево ему нужно било «вклеивать» свою фотку в именно то время,когда даже небило фотошопа,штоби закрить человека стоящево ззади нево,ето не верно,ведь ззади нево стоит самий простой человек тово времени.
Смесь Доктора Хауса с терминатором )))
Очень интересное фото. Не могу не согласиться по поводу масштабов этого человека, они действительна велики, что и выделяет парня на общем фоне, но ведь он может быть просто высокого роста + может стоять на каком-нибудь парапетике, что делает его еще выше. Хочется обратить внимание на следующие моменты: все говорят про какой-то свитер. Присмотритесь, это не свитер, а хлопковая ТОЛСТОВКА, четко виден капюшен и завязочки, а буква вовсе не похожа на ту, которая вышита на свитере того времени. Другой момент: куртка, которая надета повех толстовки вовсе не куртка, а скорее всего ЖИЛЕТКА (или правая рука, которая держит фотоаппарат — не его). Жилетка вроде как из ворса (возможно из меха), а материал на рукаве не похож на тот, из которого сделана жилетка, они даже цветом разные.
Как художник писавший и жанровую картину, скажу вам что это простая обычная фотография. Есть нарушения в пропорции головы, однако ведь и рост человека не мал. Этот парень явно 190см ростом. А его одежла наверняка соответсвует его увлечениям- он либо альпинист либо турист, и горы там (популярные в то время, да и сейчас, для восхождений) совсем рядом. Я разглядывал фотографии этих бравых парней, и они в то время выглядели явно не обычно. На памяти хотя бы наша советская книга «Эверест 82», а есть и много других. Так что все это лажа! А по поводу фотошопа? Можно вклеить фотографию или отсканировать и в фотшопе отредактировать, затем готовый результат переснять на пленку, напечатать обычным способом и следов фальсификации ни кто не увидит, да и есть масса другич способов как дурачить людей.
А на счет женщины с мобильником- если даже это и путешественник во времени то связи все равно не могло быть, а ходить с мобильником и понтить перед кем-то, зачем?
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