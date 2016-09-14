Нечто невероятное происходит в мире. А многие из нас и не замечают

Большинство из нас этого не осознает, но в мире происходит кое-что необычное.

Несколько месяцев назад я освободился от рамок привычного общества. Я разорвал цепи страха, в которые заковали меня в системе. С тех пор я вижу мир с другого ракурса: все меняется, но большинство из нас не знают об этом. Откуда мне знать, что мир меняется? В этой статье я укажу целых восемь тому подтверждений.

Мы доходим до предела. Люди еле выдерживают работу в больших корпорациях. Вы не видите целей и буквально воете от отчаяния. Люди увольняются. Им хочется бросить все. Посмотрите: многие пытаются открыть свое дело, берут творческие отпуска. А сколько людей находятся в депрессии, связанной с работой, сколько пострадали от профессионального выгорания?

2. Модель предпринимательства тоже меняется

Прошедшие годы ознаменовались вспышкой стартапов. Тысячи предпринимателей превратили свои гаражи в офисы, чтобы воплотить в жизнь идеи на миллиард. Создатели стартапов искали инвесторов и получали финансирование – грант приравнивался к Кубку ФИФА. Но что происходило после получения гранта?

Вы снова становились наемным работником. В бизнес могли прийти люди, которые не разделяют ваши мечты и цели, а привели вы их сами ради денег – финансирование было главным условием вашего стартапа. Такой исход бизнеса мучителен. По-настоящему крутые идеи не удавалось воплотить, потому что модель поиска денег часто работает против. Нужно найти новый способ вести дела, и есть отличные ребята, которые уже приступили к поискам новых вариантов.

3. Рост сотрудничества

Многие люди выяснили, что нет смысла делать что-то самим. Многие очнулись от безумного принципа «каждый сам за себя». Остановитесь, сделайте шаг назад и подумайте. Не абсурдно ли, что 7 миллиардов человек, живущих на одной планете, выросли столь отдаленными друг от друга. Какой смысл что-то делать, если это повернет вас спиной к тысячам, миллионам людей – вашим соседям по городу, например. Мне грустно всякий раз, когда я думаю об этом. К счастью, кое-что изменилось. Стало принято делиться идеями и сотрудничать, и это открывает новые направления – совместной работы, помощи и взаимовыручки. Такие перемены задевают меня до глубины души – они прекрасны.

4. Наконец-то мы выяснили, что такое интернет

Интернет – волшебная штука, и только спустя много лет мы поняли его силу. С интернетом мир открывается, преграды падают, заканчивается разделение и начинается сотрудничество и помощь. Некоторые нации проводят настоящие революции, такие, как Арабская весна, используя интернет как катализатор. В Бразилии мы только начинаем пользоваться интернетом в наших целях. Интернет разрушает возможность контроля над массами. Большие медиа-группы подают новости, как им удобно, в зависимости от того, что они хотят донести. СМИ пишут то, что им выгодно, но они больше не единственные владельцы информации. Ты следишь за тем, за чем хочешь. Ты сам контактируешь с теми, с кем хочешь. Ты исследуешь все, что хочешь.

С помощью интернета маленький человек больше не безмолвен. У него появился голос. Анонимы становятся известными. Мир становится общим. И система может рухнуть.

5. Разрушена идея чрезмерного потребления

Мы были во власти культуры потребления настолько долго, насколько это вообще возможно. Мы покупали каждый новый продукт – новейшую машину, последний айфон, ведущие бренды, одежду, обувь, всякую всячину, сотни и тысячи вещей и вещичек – все, что можно удержать в руках. Попробовав пойти против толпы, пионеры антипотребительства поняли, что путь ведет не столько против, сколько прочь от толпы. Умеренное потребление, медленная жизнь и медленная еда – вот лишь несколько видов взаимодействия с окружающим миром, которые на контрасте показывают, насколько абсурдно мы можем управлять своими жизнями. Многие не пользуются машинами. Лишь немногие тратят деньги сверх необходимого. И все больше людей меняются одеждой, покупают бывшие в употреблении товары, сообща используют технику, автомобили, вместе снимают квартиры и офисы. Нам не нужны все те вещи, которые нам навязали. И сознательность нового потребления может привести любую компанию, которая держится на потребительстве, к банкротству.

6. Здоровая и органическая еда

Мы ели все, что казалось съедобным! Продукт вкусный? – Отлично. Мы были настолько оторваны от реальности, что компании-производители начали продавать фактически яд вместо еды, а мы ничего не сказали. Но некоторые люди очнулись и начали есть здоровую и органическую пищу. Эта тенденция становится только сильнее. Но какое это имеет отношение к экономике и работе? Да самое прямое. Пищевая промышленность – одна из основ нашего общества. Если мы изменим свое мышление, привычки в еде и способ потребления, корпорации начнут отвечать на перемены и адаптироваться к новому рынку спроса.

Малое фермерство снова становится уместным в цепи производства. Люди даже выращивают в квартирах овощи и фрукты. И форма экономики меняется.

7. Пробуждение духовности

Сколько ваших друзей практикуют йогу? Как насчет медитации? А теперь вернитесь на 10 лет назад. Как много людей вы знали, которые занимались таким? Духовность на протяжении долгого времени была уделом чудаков, помешанных на мистике и эзотерике. Но и эта тенденция, к счастью, тоже изменилась. Мы подошли к границе разумного и рационального. Мы поняли, что с помощью одного лишь нашего сознательного мышления можно наладить свою жизнь. Я уверен, вы тоже хотите управлять своей жизнью самостоятельно, и это сейчас происходит. Вы хотите понимать, как это работает: как регулируется жизнь, что происходит после смерти, что это за энергия мысли, о которой так много говорят; что такое квантовая физика, как мысли становятся материальными и создают ощущение реальности; что такое совпадения, и что такое синхронность; почему работает медитация; как возможно вылечить болезни без лекарств, а только при помощи рук, и как работает альтернативная медицина. Компании проводят сеансы медитаций для своих сотрудников. Даже в школах учат медитировать. Подумайте об этом.

8 . Внешкольные тенденции

Кто придумал существующую модель образования? Кто выбирает уроки, которые дети должны посещать? Почему мы должны слушать именно те уроки истории, которые нам читают, и почему нас не учат правде о других древних цивилизациях? Почему дети должны следовать набору правил? Почему они должны сидеть тихо и молча слушать? Почему они должны носить форму? Что это за тесты, и как они доказывают, что вы на самом деле выучили предмет. Мы изобрели и увековечили модель преподавания: последователи системы, которые превращают людей в неприметных и стандартных человеческих существ. К счастью, многие переосмысливают концепцию образования и учат детей на дому, запускают внешкольное образование и ломают школьное. Возможно, вы никогда не думали обо всем вышеперечисленном и даже будете шокированы. Но это происходит. Люди понемногу просыпаются и осознают, насколько безумно они живут в этом обществе.

Посмотрите и подумайте – так ли обычно то, что я написал. Не думаю. В мире происходит нечто экстраординарное.

Gustavo Tanaka, Co-creator, Baobbá Lab. Бразильский автор и предприниматель пробует создать новую модель, новую систему и, возможно, помогает сооздать новую экономику.

Оргинал статьи на Medium.

Источник