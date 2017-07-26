Кое-что интересное о картах таро

Современные люди очень часто используют карты таро в качестве простого и сравнительно безопасного увлечения, а для кого-то такая колода – неотъемлемый атрибут профессиональной деятельности. Кстати, сегодня таро применяют не только для гадания, но и в качестве «помощника» для выхода на контакт со своим «внутренним духом», достижения гармонии со Вселенной, то есть для своего рода медитаций (в частности, последователями модного движения New Age). Итак, какие же еще интересные факты существуют по поводу карт таро?

Карты таро являются самой распространенной системой предсказания во всем мире. Иногда их еще называют «Цыганской Книгой Предсказаний». Таро служат людям для открытия скрытых истин уже на протяжении тысячелетий. Даже некоторые современные психологи не брезгуют использовать таро для того, чтобы понять как их клиенты себя представляют, ощущают. Для этого врач просто просит пациента выбрать ту карту, с которой человек себя более всего идентифицирует.

Об истинном происхождении карт таро, увы, до сих пор ничего достоверно неизвестно. Однако существует несколько предположений на этот счет. Так, самой популярной версией является то, что гадание на таро практиковалось еще в Древнем Египте, когда люди поклонялись множеству богов, в частности Тоту, богу знаний и мудрости. По легенде, именно он подарил египетским жрецам «Книгу Тота» — сборник тайных знаний, который якобы состоял из 78 золотых страниц-пластин (в колоде таро же как раз и имеется 78 карт). Однако до наших дней сие издание, увы, не дожило, поэтому такой ли оно имело внешний вид, остается только предполагать.

В 14 же веке таро пришли в Европу, где ученые до сих пор считают, что их появлению люди обязаны вездесущим цыганам. Вначале, правда, эта колода использовалась лишь как развлечение для знати – в качестве салонной игры «тарок». Магия и оккультизм в те времена к таро еще не имели никакого отношения. Но тут необычность изображений на картах «оценила» католическая церковь и, признав их «дьявольскими картинками», строго-настрого запретила. Как известно, запретный плод ох как сладок, поэтому с этого времени таро и стали использоваться для гадания и прочих магических ритуалов.

Также есть версии, что появление карт таро связано с орденом тамплиеров, а также с Каббалой. Так или иначе, ни одного четкого доказательства по поводу того, когда и кто именно придумал эту колоду, пока не существует.

Традиционная колода таро насчитывает 78 карт с символическими картинками. Как правило, таро включает в себя 22 карты, называемыми Старшими Арканами и 4 наборов по 14 карт, похожих на обычные игральные (Младшие Арканы). В буквальном смысле слово «аркан» означает «тайну», «мистерию».

На сегодняшний день выпущено уже более тысячи разных наименований колод таро, посвященных различной тематике – от вуду до звезд спорта и эстрады. Самой популярной и самой, соответственно, покупаемой является колода Рейдера-Уайта.

Как такового единого толкования таро не существует – разные предсказатели предпочитают интерпретировать карты по своему, исходя их личного опыта и индивидуального понимания символики. Тарологи раскладывают колоду в определенные комбинации, при этом традиционным раскладом является так называемый «Кельтский Крест» — в нем гадающий детально видит не только символическое отражение проблем обратившегося к нему клиента, но и причины его неурядиц и будущий исход дела.

Как же на самом деле работают таро, не знает никто. Некоторые исследователи полагают, что во время тасовки карт, таролог складывает для себя своеобразный «психологический портрет» клиента. А при раскладке гадающий уже предлагает человеку несколько объективно верных путей, которыми можно разрешить имеющиеся проблемы. Клиент же, осознав, что его дела могут быть решены и так, и эдак, радуется и просто выбирает наиболее подходящий для себя вариант. Если отбросить «магическую подоплеку» и предположить, что такая теория верна, то получается, что наше будущее – это не предписанное нам «Книгой судеб», а мы – полноправные хозяева событий своей жизни.