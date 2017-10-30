Голосов овраг в Коломенском

Есть в московском парке «Коломенское» одно необычное, если не сказать таинственное место – Голосов овраг. Располагается он почти посередине музея-заповедника, деля его территорию на две половины. В длину овраг тянется чуть боле километра и имеет достаточно крутые склоны. Современное название «Голосов» произошло от «Волосов». Овраг некогда был наречен в честь славянского языческого бога Волоса (Велеса), который считался покровителем потустороннего мира, подземного царства.

Считается, что лежащие на дне оврага камни некогда служили жертвенниками. А прямо под этим местом располагается довольно глубокий подземный разлом, где были обнаружены следы деятельности древнейших вулканов. Подобным территориям часто приписывались феноменальные явления, поэтому наши предки любили использовать их под свои святилища. Вниз с крутого берега ведет деревянная лестница, но спуститься на дно Голосова оврага можно и по тропинке от побережья Москва-реки, наинающейся от небольшого водопадика.

В окрестностях археологи обнаружили остатки древних поселений, которые датируются 1 веком до н.э. То есть места были обитаемы еще до прихода сюда славян. Дьяково городище, расположенное неподалеку от Голосова оврага считается самым древним поселением на территории российской столицы. Легенд, связанных с этим участком Коломенского парка немало. Вот, пожалуй, одна из самых интересных.

В 1621 году близ царского дворца на территории Коломенского вдруг объявилась татарская конница. Причем слово «вдруг» нужно считать ключевым, потому как татар в этих местах не видали еще с 1571 года. Отряд был схвачен, а царь Михаил Федорович приказал учинить серьезный допрос непрошеным гостям. Татары признались, что они спасались от русских войск и спустились в Голосов овраг. На дне виднелся странный зеленоватый туман, в котором иноземцам удалось благополучно скрыться. Выйти из «сумрака» им удалось, как потом оказалось, только спустя полвека.

Еще один мистический случай произошел в 1810 году. Двое крестьян, Иван Бочкарев и Архип Кузьмин, возвращались домой в село Садовники из соседнего села Дьяково. Дело происходило поздно вечером, а путь их пролегаю через Голосов овраг. Мужики тоже столкнулись с очень густым туманом. Они успешно его преодолели и двинулись дальше по знакомой дороге. Какого же было удивление односельчан, которые увидели запоздалых путников живыми и здоровыми. Дело в том, что запоздали-то они не на час и не на два, а на 21 год. Помимо удивительных историй о перемещениях во времени, вокруг Голосова оврага существует целый ряд преданий, посвященных левитации и появлению тут огромных волосатых существ.

В овраге лежат два громадных камня весом в несколько тонн каждый. Звать их Конь-камень и Девий камень. Согласно легенде, валуны образовались в процессе борьбы Георгия Победоносца со Змием. Злобное существо разобрало брюхо коня воина и оттуда выпали и окаменении внутренности животного, которые образовали Девий камень. А голова коняшки превратилась, соответственно, в Конь-камень. Окаменелые останки верного друга Георгия почитались еще во времена язычества – наши далекие предки были уверены, что в них живут духи. Так что места вокруг них часто использовались для проведения обрядов и жертвоприношений в пользу этих божеств.

В наши дни некоторые продолжают верить, что каменюки обладают колоссальной силой. Так, за помощью к Конь-камню обращаются те, кто страдает мужскими заболеваниями. Девий камень исцеляет женские недуги, приносит в дом счастье, а в семью – пополнение. Для того, чтобы талисман заработал, достаточно повязать ленточку на соседний с камнем куст и поднести «дар» богам – какую-нибудь еду или несколько монеток.

По дну Голосова оврага протекает ручей, который также считается необычным. В него стекает много родников, которые, согласно все тому же преданию, бьют из тех мест, где ступали копыта коня Георгия Победоносца. Самый полноводный родничок так и называется – Георгиевский. Есть тут родник Двенадцати апостолов, Николая-угодника и целая группа родников Кадочка (видимо, она образовалась там, где конь не шагал, а топтался на месте).

В самом ручье вода обжигающе холодная, а ее температура одинакова в течение всего года. В Коломенском часто можно повстречать людей, спускающихся в Голосов овраг с пластиковой тарой. Считается, что вода в ручье обладает целебной силой. А на самом краю оврага возвышается храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, построенный в честь начала царствования Ивана Грозного. Историки не исключают, что именно в храмовых подвалах может находиться пропавшая библиотека царя.

Что есть «духовное», а что — «материальное»? В чем разница? В чем их смысл? Сергей Троицкий в своей статье http://troitscky.net/materialnoe-i-duhovnoe пытается ответить на эти вопросы и предлагает желающим подискутировать на эти темы.