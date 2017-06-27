Феномен Шушмора: загадочные исчезновения людей

Шушмор считается старейшей аномальной зоной Московской области. Располагается он на границе Гусь-Хрустального района (Владимирская область) и Шатурского района Подмосковья. По предположениям Семенова-Тян-Шанского, известного ученого, в этой местности находится древнее языческое капище, представляющее собой мегалитический комплекс. Однако точное его местонахождение в наше время до сих пор неизвестно.

О Шушморе, который скрывается где-то в дебрях приклязменских лесов, вообще мало кто слышал и уж тем более почти никто не видел. Во времена прошлого тут была надежная стража – лесной кордон, а теперь здесь такая глушь, что ни тропинки, ни дорожки не сыскать. Но местные жители о Шушморе многое знают и помнят.

По рассказам немногочисленных, но все же очевидцев, в том глухом лесу некогда возвышалось правильной формы полушарие, сложенное из камней и достигающее 6 метров в диаметре и 3 метров в высоту. Вокруг располагались остатки каменных же столбов. Эти сооружения Шушмора были весьма древними и все заросли мхом. Но самое удивительное, что камень в этих лесах – вообще вещь редкая, а тут, видите ли, целая гора из камней. Кто же соорудил ее и придал такую правильную форму? И да, зачем? Нет ответов на эти вопросы, равно как нет объяснения и загадочным пропажам людей, которые начались в Шушморе лет сто назад.

Летом 1885 года Покровское уездное земство решило провести ремонтные работы на Коломенском тракте, идущем от Покрова на Егорьевск через Сеньгаозеро. Крестьянин Перфильев за 850 рублей подрядился вместо старого свайного моста на речке КОвихе соорудить земляную дамбу. Принимать работу в Шушмор поехал покровский член земской управы Курышкин, который так и пропал. Исчез и его возчик, и лошадь с телегой. Поиски не дали никаких результатов, поэтому решили все списать на разбойников, которые с успехом орудовали неподалеку, в Гуслицкой волости.

Спустя пару лет на этом же Коломенском тракте исчез уже целый обоз – 4 телеги, груженые железом. Исчезли и возчики, и сопровождавший груз приказчик. И снова уездная полиция Покрова не нашла в лесу никаких следов, которые бы хоть как-то указывали на то, что произошло. Так и еще одно «темное» дело Шушмора легло на пыльную архивную полку.

Но и дальше исчезновения не прекратились.

1893 год. Исчез почтальон, перевозивший почту из Егорьевска во Владимир.

1896 год. Землемер Родионов пропал вместе с бричкой и возчиком.

1897 год. Пропали на тракте два крестьянина.

Всего же до 1921 года Шушмор «пожрал» 19 человек, исчезнувших бесследно.

Все попытки дать какие-то объяснение загадочным пропажам людей до недавнего времени упирались только лишь в «полицейские» сюжеты: несчастные случаи и разбойники. Однако легковесность таких версий все равно очевидна – ну и где разбойники или хотя бы тела их жертв?

В конце 20-х гг. прошлого века движение на тракте начало замирать. Вместе с заброшенной дорогой в прошлое ушли и ее загадки. И вот только совсем недавно к этой неразгаданной тайне Шушмора начал снова пробуждаться интерес. Несколько лет назад группой исследователей-энтузиастов из Владимира, занимавшейся в этих местах изучением геомагнитного поля Земли, было обнаружено феноменальное явление – «закручивание» линий напряженности магнитного поля, в самом эпицентре которого и оказалось загадочное урочище Шушмор.

Все факты исчезновений людей на тракте исследователи попытались сопоставить с данным феноменом. В итоге была озвучена гипотеза, что а периоды своей «активности» Шушмор каждый раз вызывает эффект подобный эффекту Бермудского треугольника, правда в куда меньших масштабах.

Старый Коломенский тракт уже давно не используется. Да и на Шушмор дорога позабыта. Но в глухом урочище, где до сих пор стоит странный каменный шар, заросший мхом, который таит в себе разгадку таинственных исчезновений.